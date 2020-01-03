لمواجهة تركيا.. «عابد» يطالب بهذا الأمر العاجل

03 يناير 2020 - 06:30 م

طالب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وعضو البرلمان العربي، بعقد جلسه طارئة للبرلمان لدعم قرارات القيادة السياسية، تأييدة التام والكامل لجميع القرارات التى تتخذها القيادة السياسية المصرية ضد العدوان التركى الغاشم على الأراضي العربية الليبية.









وقال عابد في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الدوله المصريه لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الاجراميه ولديها من الامكانيات والاليات التي تدافع عن أمنها القومى ، مضيفا :" جميعنا مشروع شهيد فداء للوطن ، ولن نسمح لأردوغان وأمثالة بإنتهاك أوطننا وتدنيسها بالمرتزقة الذين جمعهم من بقاع الأرض".









وأكد عابد، أن الأراضي الليبية العربية ستكون مقبرة للأتراك العثمانين ،ولن يسمح العرب بتحويل ليبيا لمسرح حرب للمنطقة العربية والشرق الأوسط ، ولن نسمح بتنفيذ المخططات الإرهابية العثمانية ، وسنحمى أوطننا بأرواحنا .









وطالب علاء عابد ، المجتمع الدولي ممثلًا فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي الاطلاع بدورهم و تحمل مسئوليتهم والتصدي لهذه الانتهاكات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من أن أردوغان يعمل على نشر الفوضي في المنطقه العربية ومنطقة الشرق الأوسط كلها ولن ينعم العالم بالسلام وسنواجه جميعا إرهاب جديد .







