"سموحة" يلحق بقطار الغاضبين من التحكيم

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التحكيم

أصدر نادى سموحة بيان شديد اللهجة للمطالبة بوجود حكام أجانب بمسابقة الدورى المصرى، لينضم "الموج الأزرق"  للأندية الغاضبة من التحكيم بعد الأخطاء الكبيرة التى شهدتها مباريات الأسبوع الحادى عشر من المسابقة.

وكشف بيان النادى الأخطاء التحكيمية التي غيرت نتيجة مباراة الفريق أمام  المصري وأهمها احتساب ضربة جزاء غير حقيقة.

وتسببت الأخطاء التحكيمية فى إشعال ثورة غضب للأندية خلال منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث تزعم ناديا الاسماعيلى والاتحاد السكندرى قائمة أكثر الأندية تضررًا من التحكيم خلال هذه الجولة، حيث أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى احتجاجاً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام نادى المقاولون العرب، بقيادة الحكم محمد معروف، والذى لم يكن موفقاً هو وطاقم التحكيم، على حد تعبير مسئولى زعيم الثغر، كما اتخذ طاقم الحكام العديد من القرارات التى أضرت بالفريق، وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح وواضح فى بداية اللقاء لصالح نادى الاتحاد السكندرى بداعى تسلل اللاعب خالد قمر، ما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

فيما فجرت مباراة الإسماعيلى مع إنبى ثورة غضب عارمة داخل مجلس الدراويش بسبب الأخطاء التحكيمية، حيث يرى مسئولو الإسماعيلى أن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية من قبل طاقم التحكيم بقيادة سعيد حمزة بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق البترولى مشكوك فى صحتها، فضلاً عن عدم احتساب ركلتى جزاء قبل نهاية المباراة، الأولى ارتطمت بيد مدافع إنبى والثانية بعد عرقله همام طارق والتى على أثرها حدثت مشاحنات بين الجانبين.



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