هذا النوع من التوابل يعالج مرض السرطان بطريقة فعالة

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أجري بحث علمي مؤخرا بواسطة أكاديميين في جامعة تمبل بفيلادلفيا، والذي أظهر أن هناك مركبا موجودا في الكركم يمكن أن يساهم في ظهور علاجات جديدة ضد السرطان.
وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن مركب الكركمين الموجود داخل الكركم المضاد للالتهابات، ومضادة للأكسدة، يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من تطور الأورام السرطانية في الجسم.
وحلل الباحثون ما يقرب من 5000 شخص، حيث وجدوا أن الكركم يعوق نمو ثمانية أنواع من السرطانات، حيث أظهرت النتائج أنها فعالة في علاج سرطان الثدي والرئة والدم والمعدة والبنكرياس والأمعاء ونخاع العظام وسرطان البروستاتا.
وأشار الباحثون، إلى أن مركب الكركمين الموجود في الكركم يمكن أن يمنع نقل المواد الغذائية إلى الأورام، كما يمنع موت الخلايا السليمة عن طريق منع الخلايا السرطانية من إطلاق البروتينات الضارة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واستنتج الباحثون، إلى أن الكركمين المسؤول عن الصبغ في الكركم الذي يعطي لونه، يمكن أن يمثل دواء فعال لعلاج السرطان ، بمفرده أو مع عوامل أخرى، وذلك بسبب آثاره المضادة للالتهابات والمضادة للتطور الأورام السرطانية.
كما أظهرت بعض التجارب السابقة أن الكركم له العديد من الفوائد العلاجية لعدة أمراض مزمنة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يساعد في سرعة الشفاء بعد الجراحة، وكذلك علاج التهاب المفاصل.

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