«حقوق الإنسان» تدين التدخل التركي في ليبيا

03 يناير 2020 - 06:59 م

أدان محمد ماهر حامد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالقاهرة، بعبارات شديدة التدخل التركى فى ليبيا، مؤكدا أن هذا التدخل السافر فى الشأن الليبيى يدعم الجماعات الإرهابية فى المنطقة ويعطى ملاذا لبعض الجماعات المتطرفة للظهور مرة أخرى.









وطالب النائب، الأمم المتحدة بالتدخل الفورى وتجريم الاتفاقية المشبوهة بين رجب طيب أردوغان وحكومة فائز السراج التى لا تمثل الشعب الليبيى، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تتنافى مع مقررات الشرعية الدولية الخاصة بالملف الليبى.







