إيران ترد على أمريكا

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قاسم سليماني

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ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على رسالة الولايات المتحدة، عبر السفارة السويسرية بطهران اليوم الجمعة، بشأن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل اليوم الجمعة في قصف أمريكي بمحيط مطار بغداد.


وذكرت الخارجية السويسرية، أن نظيرتها الإيرانية استدعت القائم بالأعمال في سفارتها في طهران، لإبلاغه، بموقف إيران من مقتل "سليماني".

ولفتت خارجة سويسرا، إلى أن القائم بالأعمال في سفارتها، كان قد سلم إيران رسالة من الولايات المتحدة، بحسب "سي إن إن".

ولم تفصح الخارجية السويسرية عن فحوى الرد، مشيرة إلى أن سفيرها سيعود إلى طهران من عطلته "كما هو مخطط".

كما دعت سويسرا التي تمثل مصالح الولايات المتحدة في إيران، كلا الجانبين إلى تجنب المزيد من التصعيد".

يشار إلى أن إيران لا تسمح بوجود قناة اتصال دبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، بعد مقتل سليماني، أن "إيران لم تكسب حربًا أبدا"، مضيفا "لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.

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