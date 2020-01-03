» «الزراعة»: ارتفاع أسعار الطماطم غير صحيح

03 يناير 2020 - 07:16 م

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن ما تم تداوله بشأن ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم لا أساس له من الصحة، موضحًا أن مثل هذه الشائعات تتسبب بحدوث اضطرابات في السوق المحلية.













وأشار معاون وزير الزراعة، إلي أن مصر تمر بظروف تغيرات مناخية دائمة تؤثر على المحاصيل الزراعية، موضحا أن هناك توصيات من وزارة الزراعة، باستمرار للحفاظ على الكفاءة الإنتاجية.



وتابع أن محصول الطماطم يتعرض دائما لشائعات تخص زيادة الأسعار ، موضحا أن ذلك يرجع لأن محصول الطماطم يتم زرعه في الحقول المكشوفة والتي تتعرض لـ عروات زراعية مختلفة.



ولفت القرش إلى أن أزمة العروات الزراعية ستقل بشكل كبير مع مبادرة الرئيس السيسي لزراعة 100 ألف فدان صوب زراعية، مما يوفر الإنتاج الزراعي طوال العام.



وأضاف القرش، في تصريحات متلفزة، أن البيانات التي صدرت مؤخرا عن اتحاد الغرف التجارية تشير إلى استقرار في اسعار السوق في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلي أن بعد انتهاء شهر يناير سيبدأ محصول "العروة الشتوية" الذي يساهم بانتظام السوق بشكل ملحوظ.وأشار معاون وزير الزراعة، إلي أن مصر تمر بظروف تغيرات مناخية دائمة تؤثر على المحاصيل الزراعية، موضحا أن هناك توصيات من وزارة الزراعة، باستمرار للحفاظ على الكفاءة الإنتاجية.وتابع أن محصول الطماطم يتعرض دائما لشائعات تخص زيادة الأسعار ، موضحا أن ذلك يرجع لأن محصول الطماطم يتم زرعه في الحقول المكشوفة والتي تتعرض لـ عروات زراعية مختلفة.ولفت القرش إلى أن أزمة العروات الزراعية ستقل بشكل كبير مع مبادرة الرئيس السيسي لزراعة 100 ألف فدان صوب زراعية، مما يوفر الإنتاج الزراعي طوال العام.









