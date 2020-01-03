هاني رمزي: كلنا الجيش المصري

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قال الفنان هاني رمزي، إنه يثق في القوات المسلحة وقياداتها المصرية، ودعمه لكل قرار سيُتخذ لحماية مصر وأمنها القومي.

وكتب هاني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "مصر ربنا حاميها وكلي ثقة في قيادتنا وقواتنا المسلحة، وإذا كتب علينا القتال فالنصر حليف لنا إن شاء الله.. كلنا الجيش المصري.. مصريين ايد واحدة".

وجاءت تغريدة هاني على خلفية اجتماع مجلس الأمن القومي أمس الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

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