بومبيو يجري اتصالات بأربع دول على خلفية مقتل "سليماني"

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، عدة اتصالات هاتفية مع مسؤولي بعض الدول، على خلفية اغتيال واشنطن لقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.
وقتل سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف صاروخي من جانب قوات أمريكية استهدفت سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان، أن بومبيو أجرى اتصالا مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والفرنسي جان إيف لودريان، وقائد القوات البرية الباكستاني، قمر جاويد باجوا.
وأفاد البيان، أن "بومبيو أوضح لنظيره الروسي، أن قتل سليماني جاء في إطار حملة دفاعية للتصدي لهجمات مستقبلية تستهدف المواطنين الأمريكيين بالمنطقة".
وأردف: "الولايات المتحدة مستمرة في التزامها بتخفيض التوتر".
وأكد بومبيو لنظيره الفرنسي، على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مكافحة "التهديد الإيراني"، حسبما نقل البيان.
كما أوضح الوزير الأمريكي، لباجوا، أن "إيران متورطة في أنشطة تهدد استقرار المنطقة"، مؤكدا له أن "واشنطن عازمة على حماية مصالحها، ومواطينيها، ومنشآتها في المنطقة".
وأيضًا أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، شكره فيه على دعم المملكة وإداركها مخاطر الفيلق العسكري الإيراني الذي كان يترأسه "سليماني".
وقالت الخارجية في بيان نشره موقعها الإلكتروني، عقب الاتصال إن "بومبيو شكر ولي العهد السعودي على دعم السعودية الراسخ وإقرارها بالتهديدات العدوانية التي يمثلها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وأشارت الخارجية في البيان أن بومبيو ناقش مع ولي العهد قرار الرئيس دونالد ترامب باتخاذ "إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج".
فيما أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الاتصال، مشيرةً أنه تم "استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة".
وفي وقت سابق الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في قصف جوي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.
واتهمت الوزارة سليماني، في بيان، بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.
وأشعل مقتل سليماني، غضبًا في إيران التي توعدت بـ"رد قاس"، فيما أعلن على إثره المرشد الإيراني علي خامنئي، الحداد في البلاد 3 أيام. -

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