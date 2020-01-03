  • السبت 04 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:28 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
النائب العام المستشار حمادة الصاوي

قرار هام من النائب العام بشأن القبض على رئيس مصلحة الضرائب

ترامب

ترامب: لهذا السبب الخطير اتخذنا قرار اغتيال "سليماني"

رئيس مصلحة الضرائب

ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة (التفاصيل الكاملة)

الطماطم

"الزراعة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة

مقتل مساعد قاسم سليماني بسوريا

بالفيديو: 3 سيناريوهات تنتظر المنطقة بعد مقتل "سليماني"

تحرش جماعي

منقذ فتاة المنصورة بواقعة التحرش الجماعي: كادت أن تموت

فتاة المنصورة

هذه العقوبات تلاحق المتحرشين بـ"فتاة المنصورة"

قآني

جثث الأمريكيين في كل مكان.. أول تعليق لخليفة "سليماني"

أرشيفية

فرص عمل جديدة براتب يصل لـ12 ألف جنيه

أيمن نور

أيمن نور: "سليماني" شهيد.. ويوجه رسالة لإيران

"بكري" يكشف:

بالفيديو: 3 سيناريوهات تنتظر المنطقة بعد مقتل "سليماني"

آخر الأخبار

مقتل مساعد قاسم سليماني بسوريا
مقتل مساعد قاسم سليماني بسوريا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد مقتل" سليماني".." قرقاش" يطالب بهذا الأمر

#

انهيار خامنئي .. بكاء ولطمات شيعية بعد مقتل سليماني

#

بعد مقتل سليماني .. داعية إماراتي لترامب : "جمعة مباركة"

#

رجل أعمال شهير بعد مقتل سليماني : فهموني هو معانا ولا ضدنا

عقب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قائلًا: "المنطقة أصبحت على أبواب حرب عالمية ثالثة"، مشيرًا إلى أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة خلال الساعات القادمة.
وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن السيناريو الأول ضربات موجهة من من العراق إلى القواعد الأمريكية بالعراق؛ وهذا يمكن أن يتم من خلال الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي.
وأكد "بكري" أن الأمر لن يقتصر على ضربة واحدة، فالقرار الذي اتخذ داخل اجتماع المجلس القومي الإيراني الذي انعقد صباح اليوم برئاسة المرشد على خامئني، كان سريا بإشعال الموقف في العراق لإجبار القوات الأمريكية على إغلاق قواعدها والانسحاب من العراق؛ وهذا يمكن أن يدفع واشنطن لتوجيه ضربات انتقامية لبعض المنشآت الإيرانية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة دعت رعاياها إلى مغادرة العراق، خاصة أنها الساحة الأكثر اشتعالا، حيث يمكن استخدام كافة الأسلحة الثقيلة والطائرات وتخريب البواخر وناقلات النفط.
وأردف بالقول إن السيناريو الثاني أن تقوم إيران بضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية للنفط في مناطق العراق ولبنان وسوريا واليمن، موضحًا أنه يمكن لحزب الله أن يشعل حرب مع إسرائيل من الجنوب اللبناني أو يقوم الحوثيون بتوجيه ضربات إلى عدد من المصالح الأمريكية والمنشآت النفطية في السعودية وبعض دول الخليج، وهو ما قد سيؤدي إلى توجيه ضربات عسكرية مباشرة لإيران، وهذا بدوره يؤدي إلى تضامن حلفاء إيران لها مثل روسيا والصين أى نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة.
وتابع: "السيناريو الثالث هو توجيه ضربات للداخل الأمريكي مع وحود عناصر إيرانية في واشنطن، وسيكون الهدف ضرب شخصيات أمريكية مسئولة وضرب منشآت عسكرية واقتصادية، وهو ما يعدنا لأحداث 11 سبتمبر".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» واشنطن ترسل لواء كامل من "التدخل السريع" إلى المنطقة
» البحر المتوسط يبتلع ألف مهاجر في 2019
» إسرائيل هاجمت 900 هدف في غزة خلال العام 2019
» طهران: تلقينا رسالة من واشنطن وقدمنا الرد المناسب
» يعد مقتل "سليماني".. واشنطن ترسل 3500 جندي إلى الشرق الأوسط
» «خالد الجندى» يجدد معركة الطلاق الشفوى.. ويغرد خارج السرب
» تعليق ناري لـ"نتنياهو" على بمقتل سليماني
» ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة
» شقيقة نجوى قاسم تكشف كواليس لحظاتها الأخيرة
» غضب بعد فيديو جديد لفتاة التحرش بالمنصورة
» العثور على اكتشاف أثري ضخم في المنيا.. (صور)

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية