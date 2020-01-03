"الزراعة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة

03 يناير 2020 - 11:40 م

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، حقيقة شائعة ارتفاع أسعار الطماطم نافيا الأمر جملة وتفصيلا، ومؤكدًا أن الشائعات لها أثر سلبي كبير على استقرار السوق.



وتابع "القرش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الجمعة: "نحن في فترة نهاية العروة النيلية، وبعدها ستبدأ مرحلة حصاد العروة الشتوية".



وأوضح أن حصاد العروة الشتوية يكون في شهر يناير، لافتًا إلى أن مساحة العروة الشتوية ما يقرب من 150 ألف فدان، والعروة النيلية مساحتها أقل من ذلك، مؤكدًا أن هناك استقرار تام في أسعار السوق في مختلف أنحاء الجمهورية.



وأشار إلى أن إنتاج العروة الشتوية سيساهم في استقرار السوق بشكل كبير، موضحًا أن الإنتاج سيكون في نهاية شهر يناير، مؤكدًا أن الأسعار ستكون في متناول المواطن، وستنخفض مع إنتاج العروة الشتوية.

