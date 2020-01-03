ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة (التفاصيل الكاملة)

03 يناير 2020 - 11:50 م

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.



هذا وقد كشفت مصادر قضائية أن رئيس مصلحة الضرائب و3 محاسبين متهمين معه فى قضية رشوة وصلوا فى سيارة الترحيلات إلى مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس لبدء التحقيق معهم فى الاتهامات المنسوبه لهم.



وكانت مصادر مطلعة أكدت أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا، فجر الجمعة، على عبدالعظيم حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث يجرى التحقيق معه بشأن مخالفات لم تكشف عنها المصادر، بحسب "المصري اليوم".



وأكدت مصادر بارزة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب أنباء القبض على عبدالعظيم حسين، وأشارت إلى تكليف نائبه رضا عبدالقادر، بتسيير أعمال المصلحة.

