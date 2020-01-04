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البحر المتوسط يبتلع ألف مهاجر في 2019

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العثور على جثث 9 مهاجرين بينهم 3سيدات على شاطئ تركيا
العثور على جثث 9 مهاجرين بينهم 3سيدات على شاطئ تركيا
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المصريون ووكالات

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أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، مصرع أكثر من ألف مهاجر في عرض البحر المتوسط خلال 2019، فيما وصل أكثر من 110 ألف آخرين أوروبا بالعام نفسه.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، نشرته عبر موقعها الالكتروني.
وقالت المنظمة إن 110 آلاف و669 مهاجرا ولاجئا دخلوا أوروبا عن طريق البحر خلال 2019.
وأضافت أن هذه السنة السادسة على التوالي التي يتم فيها تسجيل ما لا يقل عن 100 ألف من الوافدين على ثلاث مسارات للبحر المتوسط.
ووفق المنظمة، فإن هذا المجموع أقل بقليل من الـ116 ألف و276 من الرجال والنساء والأطفال ممن عبروا البحر المتوسط بهذه الطريقة في عام 2018، أي بانخفاض قدره حوالي 5 بالمئة.
وذكرت وكالة الهجرة الأممية أن الوفيات المسجلة على الطرق الرئيسية الثلاثة للبحر المتوسط بلغت، في 2019، نحو ألف و283 حالة، أي بانخفاض قدره 44 بالمئة مقارنة بـ2018 الذي شهد وفاة ألفين و299 شخصا.
ومنذ 2014، أودى البحر المتوسط بحياة 19 ألف و164 مهاجرا على الأقل، حسب المنظمة. -

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