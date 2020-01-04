» واشنطن ترسل لواء كامل من "التدخل السريع" إلى المنطقة

04 يناير 2020 - 12:10 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، الجمعة، عزمها إرسال لواء كامل من الفرقة 82 المجوقلة إلى الشرق الأوسط، إثر التوتر مع إيران عقب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني.



وقال بيان صادر عن الوزارة، الجمعة: "كما تم الإعلان عنه سابقا، فإن لواء من قوة التدخل السريع التابع للفرقة 82 المجوقلة (المحمولة جوا) في حالة تأهب، ويجري حاليًا الإرسال".

وأضاف: "كان قد تم إرسال كتيبة من التدخل السريع، وبنفس الوقت بقي باقي الكتيبة في حالة تأهب لمدة 96 ساعة".

وأشار البيان إلى أن عملية الإرسال تعد تطورا متوقعا، مبينًا أنه سيتم نشر اللواء في الكويت كخطوة وقائية وملائمة ضد التهديدات المتزايدة للأفراد والمنشآت الأمريكية.

وفي تصريح للأناضول حول الموضوع، قال مسؤول في وزارة الدفاع، إن عدد الجنود وصل إلى 3 آلاف و500 مع الـ 750 الذين تم إرسالهم ضمن الأسبوع.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن واشنطن تعتزم إرسال 3500 جنديًا إضافيًا إلى الشرق الأوسط، عقب التوتر الحاصل إثر اغتيال سليماني.

جاء ذلك في خبر أسندته القناة إلى مسؤولين في وزارة الدفاع، دون أن تسمهم.

وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إرسال 750 جنديًا من الفرقة المجوقلة الـ 82 إلى الكويت.

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

وفي بيان، اتهمت الوزارة سليماني بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".