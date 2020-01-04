ظريف: اغتيال سليماني "سيترك تداعيات لا يمكن احتوائها"

04 يناير 2020 - 12:30 ص

قالت إيران، الجمعة، إن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، أبلغ الأمم المتحدة أن اغتيال واشنطن لقائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، "سيترك أثارا وتداعيات لا يمكن لأحد احتوائها".



وبحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية، "أكد ظريف خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على الطابع الإرهابي للعدوان الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد سليماني".

وأضاف: "نظرا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الشهيد سليماني (..) فان استشهاده سيترك آثارا وتداعيات لا يمكن لأحد احتوائها، والنظام الأمريكي الإرهابي مسؤول عن جميع عواقبها".



ونقلت الوكالة الرسمية، قلق الأمين العام للأمم المتحدة إزاء الإجراء الأمريكي، معتبرًا أنه يقود إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة.



وفي حوار مع التلفزيون الإيراني مساء الجمعة، نقلته وكالة أنباء "فارس"، قال ظريف: "علينا أن نرى كيف دخل الأمريكيون في هذا الفخ حتى وصلوا إلى هذا الوضع".

وأضاف: "لقد ارتكبت الولايات المتحدة خطأً في الحساب، وتلقوا استشارات في غير محلها بالمرة من جانب بعض زعماء المنطقة الرجعيين والمرتبطين وقادة الكيان الصهيوني"، دون تسمية لتلك الدول أو المسؤولين.



وأضاف: "كانت لديهم أحقاد عميقة جدا تجاه القائد سليماني (..) كان بعض وزراء الدول الصغيرة في المنطقة يذكرون القائد سليماني بحقد، وقد ورطوا الأميركان بحقدهم هذا"، دون أن يذكر أسماء.

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، في غارة جوية، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.



وفي بيان، اتهمت الوزارة سليماني بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.



وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة التي تعهدت بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".



بالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني.

