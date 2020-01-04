ترامب: لهذا السبب الخطير اتخذنا قرار اغتيال "سليماني"

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن بلاه أقدمت على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني من أجل وقف الحرب لا لبدئها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب في ولاية فلوريدا، حول مقتل سليماني في قصف أمريكي بالعاصمة العراقية بغداد.
وأشار ترامب إلى أن سليماني كان مسؤولا عن مقتل العديد من الأمريكيين في المنطقة خلال سنوات طويلة، تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني.
وأكد أن الولايات المتحدة نفذت اغتيال سليماني؛ "لأنه كان يخطط لشن هجمات جديدة، لذلك رغبنا في وقف هذه الهجمات".
وشدد ترامب على أنّ بلاده ستفعل كل شيء من أجل حماية دبلوماسييها وأفرادها وحلفائها، في إشارة إلى اقتحام متظاهرين السفارة الأمريكية في بغداد مؤخرا.
وأضاف في هذا الصدد: "إنْ ألحقتم ضررا بهم (دبلوماسيينا وأفرادنا وحلفائنا)، فإننا سنجدكم ونقضي عليكم".
وتابع ترامب: "لقد انتهت مرحلة إرهاب سليماني، وكان يجب القضاء عليه من قبل، حيث أنه كان من الممكن إنقاذ العديد من الأرواح لو حصل هذا".
وتابع "لقد اتخذنا هذه الخطوة من أجل إنهاء الحرب لا بدئها".
وأكد ترامب أنه يكن احتراما كبيرا للشعب الإيراني، قائلا: "لا نسعى وراء تغيير النظام في إيران، ولكن يجب إنهاء حروب النظام الإيراني بالوكالة في المنطقة على الفور".
وأكد استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة إن استُهدف أمريكي في أي بقعة في العالم.
وفجر الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في جوية غارة أمريكية.
وقتل إلى جانب سليماني، أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس الجمعة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أعمال عنف رافقت تظاهرات أمام سفارة واشنطن في بغداد يومي الثلاثاء والأربعاء؛ احتجاجا على قصف الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" العراقي المقرب من إيران، الأحد، ما أدى إلى مقتل 28 مسلحا وإصابة 48 آخرين، في محافظة الأنبار . -

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