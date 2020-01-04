  • السبت 04 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:28 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
النائب العام المستشار حمادة الصاوي

قرار هام من النائب العام بشأن القبض على رئيس مصلحة الضرائب

ترامب

ترامب: لهذا السبب الخطير اتخذنا قرار اغتيال "سليماني"

رئيس مصلحة الضرائب

ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة (التفاصيل الكاملة)

الطماطم

"الزراعة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم الفترة المقبلة

مقتل مساعد قاسم سليماني بسوريا

بالفيديو: 3 سيناريوهات تنتظر المنطقة بعد مقتل "سليماني"

تحرش جماعي

منقذ فتاة المنصورة بواقعة التحرش الجماعي: كادت أن تموت

فتاة المنصورة

هذه العقوبات تلاحق المتحرشين بـ"فتاة المنصورة"

قآني

جثث الأمريكيين في كل مكان.. أول تعليق لخليفة "سليماني"

أرشيفية

فرص عمل جديدة براتب يصل لـ12 ألف جنيه

أيمن نور

أيمن نور: "سليماني" شهيد.. ويوجه رسالة لإيران

متلبسا برشوة..

قرار هام من النائب العام بشأن القبض على رئيس مصلحة الضرائب

آخر الأخبار

النائب العام المستشار حمادة الصاوي
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة (التفاصيل الكاملة)

#

قرار من النائب العام بشأن المتسبب في "مجزرة" بورسعيد

#

قرار من النائب العام بشأن مواقع التواصل الاجتماعي

#

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن فيديو هز المملكة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، مساء الجمعة، أن هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها، بحسب "المصري اليوم".
وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النيابة العامة بشأنها.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» واشنطن ترسل لواء كامل من "التدخل السريع" إلى المنطقة
» البحر المتوسط يبتلع ألف مهاجر في 2019
» إسرائيل هاجمت 900 هدف في غزة خلال العام 2019
» طهران: تلقينا رسالة من واشنطن وقدمنا الرد المناسب
» يعد مقتل "سليماني".. واشنطن ترسل 3500 جندي إلى الشرق الأوسط
» «خالد الجندى» يجدد معركة الطلاق الشفوى.. ويغرد خارج السرب
» تعليق ناري لـ"نتنياهو" على بمقتل سليماني
» ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة
» شقيقة نجوى قاسم تكشف كواليس لحظاتها الأخيرة
» غضب بعد فيديو جديد لفتاة التحرش بالمنصورة
» العثور على اكتشاف أثري ضخم في المنيا.. (صور)

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية