مستشار ترامب يفجر مفاجأة عن مقتل سليماني: كان عائدّا من هذا المكان

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قاسم سليماني

كشف روبرت أوبراين - مستشار الأمن القومي الأمريكي - مفاجأة جديدة عن مقتل قائد فيلق القدس ، الإيراني قاسم سليماني.

وقال "أوبراين" في تصريحات نقلتها "العربية" إن سليماني ساعة مقتله كان عائدًا من سوريا .

وأضاف: كان هناك يخطط لعملية كبرى تستهدف قتل الدبلوماسيين الأمريكيين فضلا على المارينز.

وتابع: ترامب أمر بقتل هذا الرجل لمنع الحرب ، وليس لإشعالها، والإيرانيون لديهم خياران ، إما أن يستمروا في التصعيد والولايات المتحدة لا يمكن تهديدها ، وإما يعيشوا كدولة طبيعية ويبتعدوا عن التدخل في الدول الأخرى .. وأرجو أن يختاروا الخيار الصحيح.

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