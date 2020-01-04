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تعليق ناري من حمدي الوزير على التحرش بفتاة المنصورة: قلة أدب

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حمدي الوزير
حمدي الوزير
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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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التحرش بفتاة المنصورة

شن الفنان حمدي الوزير هجوما حادًا على واقعة التحرش بفتاة المنصورة التي هزت الرأي العام خلال الأيام الماضية .

وقال "الوزير" في تصريحات صحفية تعليقا على الواقعة: دي قلة أدب .. المتحرش مريض نفسي وأي شخص يخرج عن قيم المجتمع يبقى مصاب بإحدى الأمراض النفسية.

وأضاف: التحرش ظاهرة اجتماعية خطيرة .. وأي شخص يمارس شيء ليس من حقه يصبح مجرما "حسب اليوم السابع".

وتابع: حين قدمت دور المتحرش في العديد من الأفلام قدمتها باعتباره مريض نفسيا ، وهذا يوضح أن تناول الشخصية مهم بعكس الكثير من الأدوار التي يبدو وكأنها نوع من التشجيع على التحرش .

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