تعليق ناري من حمدي الوزير على التحرش بفتاة المنصورة: قلة أدب

04 يناير 2020 - 07:29 ص

شن الفنان حمدي الوزير هجوما حادًا على واقعة التحرش بفتاة المنصورة التي هزت الرأي العام خلال الأيام الماضية .



وقال "الوزير" في تصريحات صحفية تعليقا على الواقعة: دي قلة أدب .. المتحرش مريض نفسي وأي شخص يخرج عن قيم المجتمع يبقى مصاب بإحدى الأمراض النفسية.



وأضاف: التحرش ظاهرة اجتماعية خطيرة .. وأي شخص يمارس شيء ليس من حقه يصبح مجرما "حسب اليوم السابع".



وتابع: حين قدمت دور المتحرش في العديد من الأفلام قدمتها باعتباره مريض نفسيا ، وهذا يوضح أن تناول الشخصية مهم بعكس الكثير من الأدوار التي يبدو وكأنها نوع من التشجيع على التحرش .



