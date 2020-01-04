تعليق ناري من حمدي الوزير على التحرش بفتاة المنصورة: قلة أدب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
شن الفنان حمدي الوزير هجوما حادًا على واقعة التحرش بفتاة المنصورة التي هزت الرأي العام خلال الأيام الماضية .
وقال "الوزير" في تصريحات صحفية تعليقا على الواقعة: دي قلة أدب .. المتحرش مريض نفسي وأي شخص يخرج عن قيم المجتمع يبقى مصاب بإحدى الأمراض النفسية.
وأضاف: التحرش ظاهرة اجتماعية خطيرة .. وأي شخص يمارس شيء ليس من حقه يصبح مجرما "حسب اليوم السابع".
وتابع: حين قدمت دور المتحرش في العديد من الأفلام قدمتها باعتباره مريض نفسيا ، وهذا يوضح أن تناول الشخصية مهم بعكس الكثير من الأدوار التي يبدو وكأنها نوع من التشجيع على التحرش .
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