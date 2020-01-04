هدية تفوق التوقعات من " تركي آل الشيخ"

04 يناير 2020 - 09:47 ص

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن الأعداد التي استقبلتها مواقع موسم الرياض حتى الآن والتي وصلت إلى 11 مليونا و400 ألف زائر.

وأضاف آل الشيخ علي صفحته علي " تويتر": "ولسه.. الحمد لله".

في سياق متصل أعلن آل الشيخ عن هدية قيمة "سيارة موديل 2020 لمن تصادف توقيعاته نتيجة مباراة "المريا وريال اوفييدو "والمتوقع عقدها في 16 يناير الجاري.

وكتب في تدوينته: "إخواني واخواتي السعوديين... أبي أعرف توقعاتكم لمباراتنا الجاية، المريا وريال اوفييدو 16 يناير 2020 الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.. الجائزة للتوقع الصحيح مع اتباع الشروط سيارة موديل 2020.. بالتوفيق للجميع".

جدير بالذكر أنه قد تم مد الفعاليات في مناطق ونتر وندر لاند والمربع والسفاري والثمامة حتي 18 يناير 2020 كما تستمر فعاليات البوليفارد إلي نهاية شهر مارس 2020.