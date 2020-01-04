» موقف لأمير سعودي يثير إعجاب السوشيال ميديا

04 يناير 2020 - 10:04 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الأمير عبد العزيز نجل العاهل السعودي السابق، فهد بن عبد العزيز، يقدم مبلغًا من المال لسيدة في المملكة.

ويظهر في مقطع الفيديو سيدة تطلب الحصول على مبلغ 3 آلاف ريال من الأمير لحاجتها لإجراء عملية جراحية، إلا أن الأمير قدم لها 50 ألف ريال.

وسبق للأمير عبد العزيز بن فهد، وأن استقبل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان في منزله، في خطوة جعلت العديد من السعوديين يؤكدون أنها تأتي للدلالة على قوة وتماسك الأسرة الحاكمة.