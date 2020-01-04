» بالصور.. وصول رئيس "كاف" للغردقة

04 يناير 2020 - 10:09 ص

وصل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمدينة الغردقة مساء أمس الجمعة، بصحبة نجم أفريقيا وبرشلونة السابق الكاميروني، صامويل إيتو، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال حفل "الكاف - بيك الباتروس" الذي يقام الثلاثاء المقبل، بأحد المنتجات السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.

وأعرب صامويل إيتو، نجم منتخب الكاميرون المعتزل، عن سعادته لزيارة الغردقة واعتزازه بتقديم حفل الأفضل في أفريقيا من الغردقة مباشرة.

وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن وصول عدد كبير من نجوم الكرة العالمية والأفريقية خلال الأيام القليلة المقبل لحضور الحفل.