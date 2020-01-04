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مصطفى مدبولى

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بدون حراسة.. "مدبولى" يتسوق داخل أحد المولات الشهيرة بأكتوبر

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مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
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ظهر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء تسوقه بأحد المولات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر، وسط المواطنين وبدون حراسة

وانتشرت صور "مدبولى" عبر مواقع التواصل، لتثني على الرسالة التى أشار لها رئيس مجلس الوزراء وهى توفر الأمن والأمان بمصر.

وسبق أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  بعيدًا عن المواقع الرسمية، خاصة مع عائلته فى مدينة الشيخ زايد وعدد من الأماكن الأخرى.




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