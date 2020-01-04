ماذا يعني رفع الراية الحمراء في " قم" بعد مقتل سليماني

عبد القادر وحيد
تتزايد ردود الفعل الغاضبة، عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، حيث بثت وسائل إعلام إيرانية، رفع إيران الراية الحمراء على قمة مسجد جمكران في مدينة "قم".
وبحسب الروايات الإيرانية فإن رفع الراية يعني الثأر من قاتلي قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وأضافت أن الراية الحمراء تعتبرا طقسا متوارثا عندما يقتل شخص ولا يؤخذ بثأره يضعون على قبره علما أ، حيث لا يرفع هذا العلم، حتى يتم الثأر لمقتله.
يذكر أن المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي كان قد توعد برد قاسٍ، عقب مقتل قاسم سليماني.
فيما جاءت ردود الفعل الأمريكية على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو أن مقتل سليمان كان مشروعا وقانونيا.
لمن لا يعرف ، رفع الرّاية الحمراء يعني أن الثأر قد حان— Hussein { Baqir؛313?♥??♥?? (@HUSSEINBQIR312) January 4, 2020
لا يهدأ قلب العشيرة ولا يقيمون العزاء حتى الثأر للشهيد
رفعت راية سليماني الحمراء على قبّة مسجد القائم المؤمل عج في جمكران
سننتقم لأجل مهدينا ، لأجل المستضعفين من أهل الأرض ، للحق الممهور بالدّماء ..
الثأر ثمّ العزاء pic.twitter.com/vZovoIU5zX
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