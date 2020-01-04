مفاجأة.. إيقاف حكم لقاء الزمالك وأسوان

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اتخذ جمال الغندور رئيس لجنة لحكام، قرارًا بإيقاف الحكم طارق سامى حكم لقاء الزمالك وأسوان من إدارة مباريات الدورى الممتاز.

جاء ذلك بعدما ارتكب العديد من الأخطاء المؤثرة أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك فى الشوط الأول بجانب عدم طرد مدافع أسوان بعد التحامه مع يوسف أوباما لاعب الأبيض فى كرة، فضلاً عن أن خطأه فى تطبيق اللائحة بعد طرد طارق حامد لاعب الزمالك، حيث استأنف اللعب قبل خروجه من الملعب قبل أن يوقف المباراة حتى خروجه.

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