رسميًا.. "التضامن" تعلن تطبيق زيادة المعاشات في هذا الموعد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، رسميًا فى أول يناير من عام 2020، وهو ما كان يتنظره المصريون، لما له من مزايا بالنسبة لهم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى الجديدة، نيفين القباج، أنه سيتم تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارًا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل او صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

أهم مزايا قانون المعاشات الجديد:

زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

-لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عامًا بداية من 2040.