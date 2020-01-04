» القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية بمشيخة الأزهر

فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعى جميع فئات المجتمع بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية الثانية والتى عقدت بمشيخة الأزهر الشريف.

بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم أعقبها عرض فيلم تسجيلى عن دور الأزهر الشريف فى دعم الأمن والسلم المحلى والعالمى، وتم عرض فيلم تسجيلى عن إستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء وكذا فيلم وثائقى عن الأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.

بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم أعقبها عرض فيلم تسجيلى عن دور الأزهر الشريف فى دعم الأمن والسلم المحلى والعالمى، وتم عرض فيلم تسجيلى عن إستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء وكذا فيلم وثائقى عن الأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.