ارتفاع ايرادات قناة السويس إلى 100 مليون دولار

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متابعات- أمينة عبد العال

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كشف بيان لهيئة قناة السويس عن حصيلة إيرادات قناة السويس خلال 2019 والتي وصلت إلى 100 مليون دولار ، حيث حقق الممر المائي الإستراتيجي ارتفاعا في عام 2019 ليصل إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بعام 2018 والذي حقق فيه 5.7 مليار دولار.

وأشار البيان إلي أن قناة السويس لم تغير رسوم العبور لجميع السفن في 2020 باستثناء سفن الصب الجاف وناقلات غاز البترول المسال التي ارتفعت رسوم مرورها 5% مقارنة بالعام الماضي.

جدير بالذكر أن قناة  السويس تعتبر أسرع ممر نقل بحري بين أوروبا وآسيا.

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