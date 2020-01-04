صورة نادرة تجمع قتلى قيادات فيلق القدس مع سليماني

04 يناير 2020 - 12:57 م

انتشرت صورة نادرة لبعض قيادات قوات فيلق القدس الإيراني مع قائد الفيلق قاسم سليماني.

وتظهر الصورة قيادات ميدانية من قوات فيلق القدس الذين قتلوا مع سليماني وهم: (الجنرال حسين جعفري نيا، وهادي طارمي وشهرود مظفري نيا).

يذكر أن طائرة أمريكية مسيرة كانت قد استهدفت قاسم سليمان مع عدد من قيادات الحرس الثوري الإيراني، عقب خروجه من مطار بغداد، ما أسفر عن مقتل الجميع.

وتوعدت إيران برد قاسٍ على مقتل سليمان، وفق ما صرح به المرشد الأعلى في إيران على خامنئي.

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سليماني كان يستحق القتل قبل هذا الوقت، مضيفًا أن إيران لم تدخل حربًا وانتصرت فيها.

بينما صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن مقتل سليمان كان مشروعا وقانونيا.