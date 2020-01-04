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المنطقة الغربية العسكرية تفتح مستشفياتها للمواطنين

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المحرر العسكرى

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قامت المنطقة الغربية العسكرية بفتح أبواب مستشفياتها العسكرية أمام المواطنين، استمرارًا لجهودها فى دعم المجتمع المدنى وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم الدعم الطبى للمواطنين خاصة فى المناطق النائية.

تأتى تلك الجهود التى تبذلها القوات المسلحة انطلاقا من مسئوليتها الإنسانية والاجتماعية وحرصًا منها على وصول كل الخدمات لأبناء الشعب المصرى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى المناطق النائية والمنعزلة والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات الواقعة بنطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

كما حرصت وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الطبية المدنية المختلفة على الوصول للتجمعات القبلية فى أماكن تواجدهم وتقديم الخدمة الطبية بالمجان لأكثر من (11086) حالة مرضية فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.


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