» شاهد.. ملاكم ينجو من الموت بأعجوبة

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مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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متابعات - أمينة عبد العال

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حادث سيارة

ملاكم بريطاني

نجا الملاكم البريطاني زاك ماكابي من الموت المحقق في حادث سير كاد أن يودي بحياته بين سيارة وجدار، أثناء سيره في أحد شوارع بلدة صغيرة بمقاطعة باكينجهامشير جنوب شرق إنجلترا، حسب مقطع الفيديو الذي تم تصويره من كاميرا مثبتة في الشارع، حسبما نشرت صحيفة صن البريطانية.

ويظهر مقطع الفيديو سيارة مسرعة تأتي من بعيد فتصطدم بسيارة "فان" كانت مركونة بجانب الرصيف الذي كان يسير عليه " ماكابي"، ما جعلها تطير في الهواء، ومن حسن حظه أنه كان يسير علي جانب السيارة ما ساعد علي إنقاذه.

جدير بالذكر أن الشرطة البريطانية أعلنت أن هناك سيارتين ومركبة كبيرة أصيبت بأضرار ن جراء التصادم، لافتة إلى أنه تم تسجيل تلفيات في المبنى المجاور.

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