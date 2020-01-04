» رانيا يوسف تثير الجدل بـ رقم 13.. ما السر؟

عبرت رانيا يوسف، في مقطع فيديو لها، عبر حسابها على إنستجرام، عن انزعاجها من رقم "13"،مبررة ذلك بأنه "رقم نحس" .

وقالت رانيا يوسف، في مقطع فيديو لها، أثناء لقائها فى برنامج Hia TV: "بناتى أهم شيء فى حياتى وربنا يخليهم لى".

وأضافت رانيا يوسف قائلة: "إنها متفائلة بالعام الجديد 2020 لأنها تفضل الأرقام الزوجية وتتمنى أن تحقق نجاحًا كبيرًا فى الفترة المقبلة.

وكشفت رانيا يوسف عن انزعاجها وسعادتها فى نفس الوقت بتحقيقها التريند 13 مرة قائلة: "على الرغم من أن هذا الرقم اعتبره نحسًا ولكن فى نفس الوقت أمر يسعدني.

يذكر أن رانيا يوسف يعرض لها حاليا مسلسل "الآنسة فرح" والذى يشارك البطولة فيه أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمد كيلانى.