البرلمان الليبي يلغي اتفاقية "السراج" مع تركيا

04 يناير 2020 - 01:20 م

صوت البرلمان الليبي، بالإجماع، على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والحكومة التركية، في جلسة طارئة عقدت بمدينة بنغازي، اليوم السبت.

كما صوت أعضاء المجلس، على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدين إحالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجية، ووزير داخليته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى، وذلك حسب بوابة "أفريقيا" الإخبارية الليبية.







كما طالب نواب ليبيون، بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي، داعيين إلى سحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس.



