» في عيد ميلادها "نيللي" توجه رسالة للرئيس

04 يناير 2020 - 01:40 م





احتفل الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاد الفنانة نيللي التي تبلغ من العمر 71 عامًا.



وقالت الفنانة نيللي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها فخوره بكل الفوازير التي قدمتها على الشاشة مضيفة: "الفوازير حياتي وأعطتني أغلى شيء من عمري".



وطالبت الدولة بانتاج الفوازير لأن تكلفتها كبيرة على أي منتج، مشيدة بالفوازير التي أنتجها التلفزيون المصري مؤكدة أن التليفزيون المصري على رأسي من فوق.



وأشادت الفنانة نيللي بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "الرئيس السيسي معجزة ويفعل كثيرًا من أجل مصر ".

