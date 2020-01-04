» في عيد ميلادها "نيللي" توجه رسالة للرئيس

البرلمان الليبي يلغي اتفاقية "السراج" مع تركيا
وزير خارجية قطر يتجه لإيران عقب مقتل سليماني
صورة نادرة تجمع قتلى قيادات فيلق القدس مع سليماني
بيان عاجل من الأزهر بشأن الوضع في ليبيا
أول قرارات أمريكا بعد اغتيال سليماني.. ما علاقة قطر؟
ارتفاع ايرادات قناة السويس إلى 100 مليون دولار
نائب ترامب: سليماني متورط في 11 سبتمبر
رسميًا.. "التضامن" تعلن تطبيق زيادة المعاشات في هذا الموعد
البرادعي يوجه رسالة للعرب: الطريق مسدود
بدون حراسة.. "مدبولى" يتسوق داخل أحد المولات الشهيرة بأكتوبر
إيمان هاني
عصر
فجر
05:30
شروق
06:59
ظهر
12:05
14:51
مغرب
17:10
عشاء
18:40