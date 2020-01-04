إيران: لن نتنازل عن الانتقام ومن حقنا الرد

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متابعات - أمينة عبد العال

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إيران

الحرس الثوري

السليماني

بالرغم من أن كبير المتحدثين باسم الجيش الإيراني أبو الفضل شكارجي أكد أن إيران ستمتنع عن أي رد متهور ومتسرع ردًا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، إلا أنه أضاف أن من حق بلاده الرد  على هذه الجريمة علي حد قوله وأنه لا تنازل عن الانتفام، حسبما يحدده الشعب الإيراني.

وأشار علي فدي قائد الحرس الثوري إلى أن الرسالة التي قدمتها الولايات المتحدة لإيران طلبت إلا يتجاوز حجم الرد الإيراني سقف الانتقام لسليماني فقط، لافتًا إلي أنه لا يمكن لواشنطن أن تحدد طبيعة أو شكل الرد الإيراني     

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