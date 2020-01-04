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أحدث ظهور لـ نيللي في عيد ميلادها الـ 71

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نيلي
نيلي
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انستجرام

عيد ميلاد

بوسي شلبي

نيللي

شهد عيد ميلاد الفنانة نيللي،الـ 71، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت عدة صور لها بجانب تورتة الحفل .

وقد نشرت الإعلامية، بوسي شلبي،عبر حسابها على "إنستجرام، عدة صور لها برفقة الفنانة نيللي، في عيد ميلادها وهي بجانب تورتة الحفل، وتلهو مع النجوم في حفل عيد ميلادها، في جو من الحب والاحتفال بينهم.

واحتفلت الفنانة نيللى، بعيد ميلادها أمس، حيث ولدت في الثالث من يناير عام 1949، ليبلغ عمرها حاليا 71 عاما وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة فكانت موهبتها الفذة تنذر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الأضواء.

وقد اعتزالت الفنان  نيلي، الفن، من أجل الزواج من رجل الأعمال المصري "خالد بركات" وسافرت معه إلى لندن، وبعد عامين فقط وقع الطلاق بينهما لتعود إلى فنها وقالت نيللي وقتها، إنها عندما سافرت مع "بركات" تمنت أن تُكَوِّن أًسرة وتنجب أطفالًا، ولكن حلمها لم يكتمل.


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