» إعلامية عن تجميد بويضاتها: مش فاضية أحمل أكتر من مرة

04 يناير 2020 - 02:04 م

كشفت الإعلامية اللبنانية سازديل، عن الأسباب التى دفعتها إلى الإعلان عن تجميد بويضاتها، قائلة: "مش فاضية أحمل أكتر من مرة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على شاشة "أم بى سى مصر": أنها أجرت عملية تجميد بويضاتها، لرغبتها فى الحصول على 3 أبناء فى نفس الوقت، لهذا قامت بتلقيح 10 بويضات".

وتابعت: "ما عندى وقت عشان أحمل وأتعطل أكثر من مرة، حابة يكون عندى عيلة كبيرة، ويمكنني أن احمل بالأطفال الثلاثة مرة واحدة ، لأن الحياة أخدتنى فى الشغل كتير".

وأوضحت أنه بصفة عامة، توجد عدة أسباب تدفع الفتيات إلى إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية، فهناك أسباب وراثية، وأخرى سببها تأخر سن الزواج، وحتى تستفيد الأنثى من بويضاتها بعد تقدم العمر، يمكنها تجميد البويضات مبكرًا بصورة طبية حتى تستخدمها فى المستقبل إن أرادت.