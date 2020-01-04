الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الصقيع

توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء حالة الصقيع وموجة البرودة التي تشهدها البلاد غدًا الأحد.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إن طقس اليوم السبت، سيشهد تحسنًا ملحوظًا نوعًا ما عن الأيام الماضية، لافتًا إلى أنه متوقع ظهور الشبورة المائية وهدوء سرعة الرياح، خاصة بعد سقوط الأمطار أمس واليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إن طقس اليوم السبت، سيشهد تحسنًا ملحوظًا نوعًا ما عن الأيام الماضية، لافتًا إلى أنه متوقع ظهور الشبورة المائية وهدوء سرعة الرياح، خاصة بعد سقوط الأمطار أمس واليوم.