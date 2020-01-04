» تغلب على اكتئاب الشتاء بهذه الطريقة

04 يناير 2020 - 02:17 م

يعاني الكثيرون من حالة مزاجية سيئة بسبب فصل الشتاء، لذلك قدم خبراء في مجلة "فرويندين" الألمانبة بعض النصائح للتغلب على هذه الحالة، ومن أهمها الاستيقاظ المبكر لممارسة الرياضة خاصة فى الهواء الطلق لأنه يساهم في التقليل من التوتر، ويقوم الجسم بإفراز هرمونات السعادة التي ترفع من الحالة المزاجية بكشل ملحوظ.

كما وجه الخبراء نصيحة بمقابلة الأصدقاء والمعارف وكل من يشعر معه الإنسان بالراحة والسعادة، والبدء في تجارب جديدة لأنها تمنح الإنسان الشعور بالمتعة والاستمتاع بالمعايشات الجديدة، مع ضرورة الالتزام بفترات نوم منتظمة لكي يستيقظ في الصباح بصورة أسهل.