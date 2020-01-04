اختفاء إعلامية شهيرة بسبب "الصور الفاضحة".. فما قصتها؟

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مريم السعيد
مريم السعيد
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الضرائب

السيسي

محمود بدر

في الآونة الأخيرة، اختفت المذيعة المغربية، مريم السعيد، من الظهور على المواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إلغاء زفافها، وطلاقها قبل يومين من حفل الزفاف، وذلك بعد تسرب صور فاضحة لها.

وتألقت المذيعة مريم السعيد، في فترة سابقة، في الإعلام من خلال شاشة "أم بي سي"، ولكن صدمت جمهورها، بإلغاء حفل زفافها، وطلاقها قبل يومين من زفافها، بسبب تسريب صور فاضحة لها عبر حساب الفضائح الذي يديره المغربي "حمزة مون بيبي"، وتتورط الفنانة المغربية دنيا بطمة في دعم هذا الحساب و إمداده بالمعلومات.

كانت مريم سعيد، مقدمة برنامج "MBCTrending " المُذاع عبر فضائية "MBC "، قد أعلنت عن انسحابها من البرنامج وانتهاء مشوارها الإعلامي به، قبل عدة أشهر، وترددت أنباء مؤخرًا حول فصلها من القناة وليس انسحابها.

وقالت "سعيد" حينها، إنها ستعاود الظهور للجمهور مرة أخرى دون أن تحدد الموعد أو سبب الانسحاب، مشيرة إلى أن الحياة مليئة بالخطط والتحديات التي يعمل عليها المرء، وأنها بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة.

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