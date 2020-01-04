» الدورى التونسي.. النجم يتعادل إيجابيا مع الإفريقي

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء النجم الساحلي أمام الإفريقي، في المباراة التي جمعت الجانبين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري التونسي.

تقدم الإفريقي بهدف مبكر بعد مرور دقيقة، سجله البوركيني، باسيرو كومبواري في الدقيقة الأولى، وأدرك النجم التعادل بهدف إيهاب المساكني في الدقيقة 32.

شهد اللقاء أيضا أول ظهور للإيفواري سليماني كوليبالي بقميص النجم الساحلي بعد الاتفاق مع مسؤولي الأهلي على سداد الغرامة المستحقة (1.4 مليون دولار).

بقى الإفريقي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 8 مباريات، بينما يملك النجم 18 نقطة من 11 مباراة، يقبع بهم في المركز السادس.

ويلعب النجم الساحلي في مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، حيث يتساوى الفريقان برصيد 6 نقاط بعد مرور 3 جولات، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الترتيب بلا رصيد.

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