مسلم يطالب بتعويض من «ماكدونالدز» بسبب لحم الخنزير

04 يناير 2020 - 05:33 م

عبر بريطاني مسلم عن صدمته بعد الحصول على وجبة من مطاعم "ماكدونالدز, تحتوي على لحم الخنزير.

وكان فداء حسين (49 عامًا) تفاجئ بعد دخوله إلى أحد مطاعم لعملاق الوجبات السريعة بمدينة "برمنجهام"، بتضمين وجبته لحم الخنزير، الذي تحرمه الشريعة الإسلامية.

وطالب بتقديم اعتذار عن الخطأ والحصول على تعويض مادي من "ماكدونالدز"، بعد أن أجبر على بصق لحم الخنزير.

وقال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد وثقت بهم. كنت أشاهد القاضي جودي (برنامج تليفزيوني) وأتجهز لتناول "ماك مافن"، وعرفت على الفور عند تذوقه أنه لحم خنزير".

وأضاف: "كان الطعم مروعًا، بصقته. هذا الأمر حساس، يمكن أن يحدث مع أي شخص نباتي، أو يتبع نظامًا غذائيًا معينًا".

واعتاد الرجل الذهاب إلى مطعم "ماكدونالدز" في "سمول هيث" كل صباح لتناول وجبة الإفطار من البيض والجبن "ماك مافن"، والقهوة.

وفي 17 ديسمبر، طلب وجبته المعتادة، وأخذ الطعام إلى المنزل، وعندما قضم السندوتش اكتشف على الفور أنه لحم خنزير، فلم يكمله، وعاد فورًا إلى المطعم، وتحدث مع المدير المسؤول.

ونصحه بأن يشتكي عبر الإنترنت عبر التفاصيل الموجودة على ظهر إيصاله، بعد محاولة لتطييب خاطره لكنه لم يستجب، "لم أكن سعيدًا على الإطلاق، أنا مسلم ولي لحية طويلة".

وتابع: "لقد أبقيت نفسي بعيدًا عن تناول لحم الخنزير طوال حياتي. ماكدونالدز اسم كبير، يجب ألا يرتكب أخطاء من هذا القبيل".

وقال إنه حصل على بديل للبيض والجبن "ماك مافن" واتصل بالمكتب الرئيسي لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، لكنه أرسلوا له رسالة بالبريد الإلكتروني قالوا فيه إن الأمر قد تم حله لأنه قبل وجبة بديلة.

من جهتها، قالت "ماكدونالدز" إنها لا تزال تعمل على بحث الشكوى.

وعلى الرغم من أن سلسلة المطاعم الشهيرة قدمت قسائم وجبات للرجل، إلا أنه غير سعيد بذلك. قال: "أود الاعتذار والتعويض المالي. لقد خرجت من ماكدونالدز وأنا متألم. إنه تصرف شيطاني".

وقالت متحدثة باسم "ماكدونالدز": "لدينا عدد من التدابير المعمول بها لتجنب الطلبات غير الدقيقة ونود أن نعتذر للعميل أننا لم نلتزم بهذه المعايير".

وأضاف: "ندرك أنه من غير المقبول تقديم اللحوم عندما يتم طلب منتج نباتي. بمجرد لفت انتباه المطعم، اعتذر للعميل وقدم له طلبًا بديلاً". وتابع: "العميل على اتصال حاليًا بفريق خدمات العملاء لدينا للمساعدة في إيجاد حل".