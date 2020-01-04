» بعد مقتل "سليماني".. أمريكا تكشف عن تعهدها لـ"بن زايد"

04 يناير 2020 - 05:47 م

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن دولة الإمارات قلقة بشأن الاستفزازات العسكرية المستمرة من النظام الإيراني، مضيفًا أنه شدد في مكالمة هاتفية مع الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، التزام واشنطن بوقف التصعيد.

جاء هذا في تغريدة لوزير البخارجية الأمريكي، ذكر خلالها أنه بحث هاتفيًا مع "بن زايد" اغتيال قاسم سليماني، والوضع في المنطقة .

وقال في تغريدته: "تحدثت مع الأمير محمد بن زايد آل نهيان حول قرار الرئيس دونالد ترامب اتخاذ إجراء دفاعي لحماية الأمريكيين في الخارج"، مضيفا أن "الإمارات العربية المتحدة قلقة بدورها حيال الاستفزازات العسكرية المستمرة من النظام الإيراني. الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بوقف التصعيد ".

وقتل "سليمانى" في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارة كانت تقله بمحيط مطار بغداد في العاصمة العراقية يوم أمس الجمعة.