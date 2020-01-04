» نجم ليفربول مُتمسك بضم مهاجم الزمالك

04 يناير 2020 - 05:51 م

تمسك ستيفن جيرارد، المدير الفني لجلاسكو رينجرز الأسكتلندي وأسطورة ليفربول السابق، بالتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رينجرز جدد رغبته في استعارة مصطفى محمد لنهاية الموسم، مقابل نصف مليون جنيه إسترليني، مع أحقية الشراء مقابل 1.5 مليون إسترليني بعد انتهاء إعارته.

وكان هيثم فاروق نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، قال في تصريحات صحفية إن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، قد أبدى إعجابه الشديد بلاعب الزمالك، بعدما شاهد له العديد من شرائط الفيديو، عن طريق أحد المراقبين.

وأشار فاروق في تصريحاته، إلى أن نادي جلاسكو رينجرز أرسل بالفعل كشافيه لمراقبة أداء مصطفى محمد على أرض الواقع، خلال بطولة الأمم الإفريقية الماضية، والتي توج بها شباب الفراعنة.