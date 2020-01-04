» بالفيديو.. ابنة «قاسم سليماني» تحرج الرئيس الإيراني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مقطع فيديو يظهر ابنة قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني، وهي تطلب من الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأخذ بثأر أبيها.ويظهر الفيديو، الرئيس الإيراني، يتحدث مع ابنة قاسم سليماني لتقاطعه وتقوم بتوجيه سؤلاً لـ«روحاني» من سينتقم لأبي؟، ليجيب: «كوني مطمئنة سيتم الانتقام له» .قام الرئيس الإيراني، صباح اليوم السبت بزيارة منزل قاسم سليماني، لعزاء زوجته وابناءه.من جانبه، أشار روحاني إلى أن سليماني كان «يجتهد لحماية الأمن في البلاد والمنطقة، خاصة شعوب العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان»، بحسب قوله.





وأكد الرئيس الإيراني، أن «الجريمة التي ارتكبتها أمريكا ستبقى وصمة عار على جبين أمريكا واحدى جرائمها التي لا تمحى من الذاكرة ضد الشعب الإيراني».



وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة.





