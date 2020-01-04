  • السبت 04 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
روحانى

إيران تصدم قطر

كهربا

رسميًا.. «كهربا» في قائمة الأهلي لمباراة مصر

فتاة المنصورة تتعرض للتحرش

قرار مفاجئ من «فتاة المنصورة» في قضية التحرش الجماعي

خاشقجى

«خاشقجي» عن «قاسم سليماني».. قاتل وسيُقتل

أرشيفية

بالصور.. القوات البحرية تنفذ عملية برمائية في المتوسط

أرشيفية

بيان شديد اللهجة من «الاتحاد الأفريقي» ضد تركيا

نزار قباني وزوجته

هل قتل قاسم سليماني زوجة نزار قباني؟

لبنانى يحرق نفسه

انتحار لبناني بسبب سوء أوضاعه المعيشية

وصية سليمانى

"سليماني" يوصي بأمر غريب بشأن قبره

ماكدونالدز

مسلم يطالب بتعويض من «ماكدونالدز» بسبب لحم الخنزير

بالفيديو.. ابنة «قاسم سليماني» تحرج الرئيس الإيراني

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

"سليماني" يوصي بأمر غريب بشأن قبره

#

ظهور شخصية غير متوقعة بجنازة قاسم سليماني

#

مستشار ترامب يفجر مفاجأة عن مقتل سليماني: كان عائدّا من هذا المكان

#

تعليق صادم من ابنة صدام حسين على وفاة قاسم سليماني

قاسم سليماني

حسن روحاني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مقطع فيديو يظهر ابنة قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني، وهي تطلب من الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأخذ بثأر أبيها.

ويظهر الفيديو، الرئيس الإيراني، يتحدث مع ابنة قاسم سليماني لتقاطعه وتقوم بتوجيه سؤلاً لـ«روحاني» من سينتقم لأبي؟، ليجيب: «كوني مطمئنة سيتم الانتقام له» .

قام الرئيس الإيراني، صباح اليوم السبت بزيارة منزل قاسم سليماني، لعزاء زوجته وابناءه. 

من جانبه، أشار روحاني إلى أن سليماني كان «يجتهد لحماية الأمن في البلاد والمنطقة، خاصة شعوب العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان»، بحسب قوله. 



وأكد الرئيس الإيراني، أن «الجريمة التي ارتكبتها أمريكا ستبقى وصمة عار على جبين أمريكا واحدى جرائمها التي لا تمحى من الذاكرة ضد الشعب الإيراني». 

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وخيتافي
» بالفيديو.. ابنة «قاسم سليماني» تحرج الرئيس الإيراني
» «آل الشيخ» يثير الجدل مجددًا بعد ظهوره مع هذا الشخص
» بالصور.. القوات البحرية تنفذ عملية برمائية في المتوسط
» بعد مقتل "سليماني".. أمريكا تكشف عن تعهدها لـ"بن زايد"
» نجم ليفربول مُتمسك بضم مهاجم الزمالك
» روسيا تعزي إيران في «قاسم سليماني»
» محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي وإف سي مصر
» هذا ما فعله ترامب قبل لحظات من مقتل "قاسم سليماني"
» «كاف» يُلمح لتغيير موعد أمم إفريقيا ومكان إقامتها
» الدورى التونسي.. النجم يتعادل إيجابيا مع الإفريقي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية