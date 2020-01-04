» بالفيديو.. ابنة «قاسم سليماني» تحرج الرئيس الإيراني

حسن علام- متابعات
ابنة #قاسم_سليماني تسأل الرئيس الإيراني #حسن_روحاني من سينتقم لأبي؟— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) January 4, 2020
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وأكد الرئيس الإيراني، أن «الجريمة التي ارتكبتها أمريكا ستبقى وصمة عار على جبين أمريكا واحدى جرائمها التي لا تمحى من الذاكرة ضد الشعب الإيراني».
وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة.
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