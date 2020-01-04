رسميًا.. «كهربا» في قائمة الأهلي لمباراة مصر

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كهربا
كهربا
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أمير سعد

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المصريون

الاهلى

كهربا

وصلت البطاقة الدولية للاعب محمود عبد المنعم كهربا المنتقل حديثًا للأهلي، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، عقب انتهاء اجراءات قيده فى اتحاد الكرة.

ومن المنتظر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر.

وضم الجهاز للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر «كهربا» إلى قائمة فريقه لمواجهة إف سي مصر، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الأحد على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الدوري العام.

وظهر محمود كهربا في قائمة الأهلي لأول مرة بعد وصول بطاقته الدولية، وينتظر قيده خلال الساعات المقبلة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

في الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي «أفشة» - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - محمود عبدالمنعم «كهربا»

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - وليد أزارو- صلاح محسن.

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