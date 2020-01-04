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زمن الورق انتهى.. «فؤاد» يطالب بتطبيق الروشتة الإلكترونية

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حسن علام- متابعات

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طلب احاطة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تطبيق الروشتة العلاجية الإلكترونية، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع نسبة الأعراض الجانبية نتيجة القراءة الخاطئة للروشتة الورقية، بسبب سوء الخط أو عدم احترافية القارئ بشكل يسمح قراءة منضبطة للروشتة.

وأضاف فؤاد، في بيان له، أن هذا الأمر أدى لتعرض المرضى للخطر، والذي قد يصل إلى حد الوفاة في بعض الأوقات حال صرف جرعات مخالفة لما هو منصوص عليه في الروشتة أو صرف دواء بشكل غير واضح نتيجة عدم وضوح الخط.

وتابع عضو البرلمان: "في إطار التطور التكنولوجي ووفرة أجهزة التكنولوجيا بأسعار تتناسب مع جميع الفئات، أن الأوان بإلزام كافة الوحدات الطبية بأنواعها مثل العيادات، والمستشفيات، والمستوصفات، بكتابة الروشتة العلاجية، على جهاز كمبيوتر حتى يتسنى لكافة أطراف التعامل "طبيب، صيدلي، مريض" قراءة الروشتة بطريقة سليمة وواضحة وبيسر، خاصة أن زمن الورق انتهى- حسب قوله.


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