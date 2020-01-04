"أردوغان" ينعت "سليماني" بوصف غير متوقع

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سليماني

مقتل سليماني

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعازيه في مقتل قائد فيلق القدس الإيراني سابقًا اللواء قاسم سليماني، للرئيس حسن روحاني.

جاء هذا في اتصال هاتفي اليوم، حيث وصف "سليماني" في الاتصال بـ"الشهيد"، معربًا عن "أساه لفقدانه".

وقال أردوغان في الاتصال: "أشعر بالأسى لفقدان الشهيد قاسم سليماني وأتفهم غضب شعب إيران ومرشدها ورئيسها".

كما لفت إلى شعبية "سليماني" في العراق، حيث صرح قائلًا: "شاهدت مراسم تشييع سليماني في العراق وهي تدل على شعبيته لدى الشعب العراقي"، معتبرا أن الولايات المتحدة "ارتكبت خطأ جسيما باغتيال سليماني ".

وندد الرئيس التركي بـ"التدخل الخارجي والنزاع في المنطقة" موضحًا أنهما يحولان دون تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد "أردوغان" على ضرورة "عدم السماح للتدخل الخارجي بما لا يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر ".


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