» «حزب الله» لـ قوات الأمن العراقية: ابتعدوا عن القواعد الأمريكية

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حسن علام- متابعات

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القوات العراقية

قائد العمليات الخاصة لكتائب حزب الله

طالب قائد العمليات الخاصة لكتائب حزب الله، القوات الأمنية العراقية بالابتعاد عن القواعد العسكرية، بحيث لا تقل المسافة عن 1 كيلومتر.
وأضاف «على قادة الاجهزة الامنية الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دورعا بشرية للصليبيين الغزاة».

ونفى جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم السبت، وجود احتكاك بين قوات الجهاز وكتائب حزب الله فى بغداد.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن بعض الصور ومقاطع الفيديو انتشرت حول وجود احتكاك بين كتائب حزب الله وجهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقا.

وأضاف: " تواجد قوات الجهاز واضح ومعلوم وهو حماية شارع المطار وطريق المطار وداخل المنطقة الخضراء".



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