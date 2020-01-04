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وكيل النواب يوجه رسالة قاسية للمنظمات الدولية

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حسن علام- متابعات

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المنظمات الدولية

وكيل البرلمان

وهدان

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، كافة المنظمات الدولية بالتصدي للرئيس التركي رجب طيب أردغان، مؤكداً أنه لا قيمة لتلك المنظمات ما لم تتصدى لأطماع أردوغان في غاز المتوسط ومحاولته بإحتلال ليبيا من أجلها . 

ودعا وكيل المجلس، دول عدم الانحياز والأمم المتحدة ومجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ لنظر الانتهاكات التركية وموافقة البرلمان التركي بإرسال قوات إلي ليبيا.

وأوضح "وهدان" في بيان له، أنه لا قيمة للمنظمات الدولية في حالة استمرار انتهاك القوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة  والسماح للدول بإحتلال الشعوب، مؤكدا أنه إذا أصبح منطق القوة هو السائد في التعامل بين الدول فأين دور المنظمات والمواثيق الدولية التي تحميحقوق الدول.   

وأشار إلى أن الشعب الليبي الشقيق له الحق في  تقرير مصيره، دون أن يفرض عليهم أردوغان حكومة لا يردونها، مؤكدا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الانتهاكات الخطيرة في حق الدول العربية والمجتمع الدولي.


 وأضاف "وكيل النواب": :نثق في القيادية السياسية وأيضا الدبلوماسية المصرية في إدارة المعركة وتدويلها وجعلها قضية دولية وليست قضية الشرق الأوسط فقط".

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