رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

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أمطار وبرد يصل للصقيع.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

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طقس الاحد

يشهد يوم غد الأحد، سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري، كذلك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة حوالي درجة أو اثنتين، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، الذي يُعرض على شاشة "DMC  أن مصر الآن تشهد انخفاضا في درجات الحرارة من المعدلات الطبيعية بحوالي أربع أو خمس درجات مئوية.

ومن المتوقع أيضًا نشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

ويتكون الصقيع ليلاً في وسط سيناء وشمال الصعيد. وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية وعلي الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فجاءت كما يلي:

الصغرى والعظمى

القاهرة 9 – 17

الإسكندرية 10- 17

 قنا 6- 18

 الأقصر 7– 18

 أسوان 7 – 18

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